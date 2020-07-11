Новая ледозаливочная машина появилась в Ледовом дворце Пскова

13:26, 11 июля 2020, ПАИ

Новая ледозаливочная машина стоимостью 10 млн рублей пополнила список крупных приобретений для Ледового дворца Пскова, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Предыдущая машина 2012 года выпуска практически исчерпала свой ресурс. Кроме ледозаливочной техники закуплены профессиональный станок для заточки коньков и комплект интерактивных тренажеров для подготовки хоккеистов.

В этом году появятся новые тренажеры для отработки прыжков, комплексного движения и отработки ударов, информационное табло и хоккейная беговая дорожка. «Всего на приобретение оборудования выделено более 25 млн рублей», – добавил губернатор.

Новая техника и оборудование поступают в Ледовый дворец Пскова в рамках национального проекта «Демография».