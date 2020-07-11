Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова

13:46, 11 июля 2020, ПАИ

Гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины. Как пишет РИА Новости, к такому выводу пришла Генеральная прокуратура России.

«Группа ушла на 50 метров [от палатки], и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно. Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50», – рассказал заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

Он отметил, сотрудники прокуратуры провели эксперимент, который подтвердил, что в таких условиях палатку невозможно найти, даже если знать, в каком примерно направлении она находится.

Туристы попытались вернуться и найти палатку, но замерзли, потому что температура была около 40-45 градусов ниже нуля. «Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», – добавили в генпрокуратуре.