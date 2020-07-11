Госавтоинспекция Псковской области перешла к поэтапному снятию ограничений
Госавтоинспекция Псковской области с 7 июля перешла к поэтапному снятию ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
В настоящее время государственные услуги по регистрации транспортных средств предоставляются в прежнем режиме, за исключением приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений – эти услуги оказываются по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
График работы размещен на официальном сайте УМВД России по Псковской области и региональной странице сайта ГУОБДД МВД России.
Госавтоинспекция просит водителей проявлять сознательность, соблюдая меры предосторожности для безопасности себя и своих близких.