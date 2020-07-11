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Великолучанин Руслан Шамилов готовится к новому бою на профессиональном ринге

Профессиональный боец смешанных боевых единоборств из Великих Лук Руслан Шамилов выйдет на ринг 25 июля в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Соперником Шамилова станет Владимир Васильев.

Больше года прошло с момента последнего профессионального боя Руслана Шамилова. В последнем поединке в Казахстане 28 июня прошлого года в рамках серии M1-Global Шамилов одержал уверенную победу над Владимиром Трусовым во втором раунде. По собственной информации ПАИ, с тех пор серия M1 взяла паузу и была немного переформатирована.

В рамках очередного турнирного дня в Санкт-Петербурге Шамилов, имеющий в ринге 6 побед и 1 поражение, померится силами с Владимиром Васильевым, имеющим 6 побед и ни одного поражения. Шамилов представляет «Центр ММА - Великие Луки», тренируется у Андрея Ткаченко. Васильев - клуб «Сечь», и имеет прозвище «Тот Самый».

«Сейчас идет подготовка к поединку, все хорошо, настроение и физическое состояние хорошее, очень рад, что эта пауза без боев закончилась, - рассказал Шамилов. - Знакомлюсь с поединками Васильева: очень сильный боец, возможно, самый сильный на моем пути».

Руслан Шамилов является первым в Псковской области мастером спорта по ММА, чемпионом России среди студентов по смешанным боевым единоборствам.

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