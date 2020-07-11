ФК «Луки-Энергии» получили соперниками в группе Иркутск и Читу

17:23, 11 июля 2020, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия», который в сезоне 2020/21 годов будет представлять Псковскую область во втором дивизионе, вероятнее всего, получит в соперники, кроме команд Северо-Запада и Центра России, клубы Сибирского федерального округа, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Предварительный состав территориальных групп второго дивизиона опубликован в тематических футбольных телеграм-каналах. Предполагаемый состав «Группы 2» второго дивизиона выглядит так:

1. «Динамо» - 2 Москва

2. «Звезда» Санкт-Петербург

3. «Зенит» Иркутск

4. «Зенит» - 2 Санкт-Петербург

5. «Знамя Труда» Орехово-Зуево

6. «Коломна» Коломна

7. «Красный» Смоленск

8. «Ленинградец» Ленинградская обл.

9. «Локомотив-Казанка» Москва

10. «Луки-Энергия» Великие Луки

11. «Муром» Муром

12. «Олимп-Долгопрудный» Долгопрудный

13. «Родина» Москва

14. «Тверь» Тверь

15. «Торпедо» Владимир

16. «Чита» Чита

Ранее исполком РФС утвердил концепцию по расформированию дальневосточного футбольного дивизиона и перевода команд в другие территориальные группы. Таким образом, представителям Великих Лук предстоит совершать вылеты в Иркутск и Читу, а также принимать гостей из этих городов. Источники в руководстве клуба сообщают, что пока организатор соревнований - Профессиональная футбольная лига - не утвердил точный порядок того, как будут компенсироваться расходы на длительные перелеты.

Ранее ПАИ сообщало о том, что вновь образованный на базе ФК «Псков-747» футбольный клуб «Псков» потерял профессиональный статус и будет выступать в любительском дивизионе.