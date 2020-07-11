ФК «Луки-Энергии» получили соперниками в группе Иркутск и Читу
Футбольный клуб «Луки-Энергия», который в сезоне 2020/21 годов будет представлять Псковскую область во втором дивизионе, вероятнее всего, получит в соперники, кроме команд Северо-Запада и Центра России, клубы Сибирского федерального округа, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Предварительный состав территориальных групп второго дивизиона опубликован в тематических футбольных телеграм-каналах. Предполагаемый состав «Группы 2» второго дивизиона выглядит так:
1. «Динамо» - 2 Москва
2. «Звезда» Санкт-Петербург
3. «Зенит» Иркутск
4. «Зенит» - 2 Санкт-Петербург
5. «Знамя Труда» Орехово-Зуево
6. «Коломна» Коломна
7. «Красный» Смоленск
8. «Ленинградец» Ленинградская обл.
9. «Локомотив-Казанка» Москва
10. «Луки-Энергия» Великие Луки
11. «Муром» Муром
12. «Олимп-Долгопрудный» Долгопрудный
13. «Родина» Москва
14. «Тверь» Тверь
15. «Торпедо» Владимир
16. «Чита» Чита
Ранее исполком РФС утвердил концепцию по расформированию дальневосточного футбольного дивизиона и перевода команд в другие территориальные группы. Таким образом, представителям Великих Лук предстоит совершать вылеты в Иркутск и Читу, а также принимать гостей из этих городов. Источники в руководстве клуба сообщают, что пока организатор соревнований - Профессиональная футбольная лига - не утвердил точный порядок того, как будут компенсироваться расходы на длительные перелеты.
Ранее ПАИ сообщало о том, что вновь образованный на базе ФК «Псков-747» футбольный клуб «Псков» потерял профессиональный статус и будет выступать в любительском дивизионе.