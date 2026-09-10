Две псковички примут участие в чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ

12:20, 10 сентября 2026, ПАИ

Две псковички Ангелина Семёнова и Елизавета Кожевина, представляющие на соревнованиях Московскую область, примут участие в чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Краснодаре. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Спортсмены выступят в одиночках, двойках и четвёрках на дистанциях 200, 1 000, 5 000, 10 000 метров и в эстафетах.

В составе подмосковной команды Семёнова и Кожевина, а также Марина Спиридонова и София Липина выступят в эстафете 4 х 200 метров. Кроме того, Ангелина Семёнова в двойке с Никитой Максимовым поборется за награды на дистанции 200 метров в смешанном разряде.