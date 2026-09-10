Псковский Nordman-2 начнёт новый сезон в Высшей лиге G по настольному теннису

16:26, 10 сентября 2026, ПАИ

Псковская команда Nordman-2 начнёт новый сезон в Высшей лиге G по настольному теннису, сообщает Профессиональная лига настольного тенниса.

Среди участников 16 коллективов из Ногинска, Кирова, Казани, Воронежа, Уфы, Ижевска, Семибратово, Тулы, Владимира, Нижнего Новгорода, Кохмы, Москвы, Саранска и Оренбурга.

Первый тур соревнований пройдёт в Казани и Воронеже с 29 октября по 2 ноября. Также намечены сроки проведения второго тура – с 26 по 30 ноября.

Напомним, что в прошедшем сезоне Nordman-2 дебютировал в Высшей лиге H и по её итогам занял пятое место среди 14 команд.