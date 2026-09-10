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Псковский клуб стал одним из 12 участников Премьер-лиги по настольному теннису

Псковский Nordman вошёл в составе участников нового розыгрыша Премьер-лиги по настольному теннису. Об этом сообщает Профессиональная лига настольного тенниса.

Фото: Профессиональная лига настольного тенниса

В новом розыгрыше высшего дивизиона страны примут участие 12 команд. Помимо команды Nordman, это «Факел-Газпром» и «Факел-Газпром – 2» из Оренбурга, «УГМК» и «УГМК-ЭЛЕМ» из Верхней Пышмы, «МГФСО-Москва», «Кубань-Континенталь» из Краснодара, «Спарта энд К» из Подмосковья, барнаульский «Алтай», «Пермспецкабель», «Липецк» и сборная Санкт-Петербурга.

Первый тур соревнований пройдёт в Оренбурге и Москве с 21 по 26 октября, а второй – в Верхней Пышме с 11 по 16 декабря.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона Nordman одержал победу в Суперлиге и получил путёвку в Премьер-лигу – самый престижный клубный турнир России по настольному теннису.

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