Стартовала заявочная кампания юбилейного сезона «Локобаскет – Школьная лига»

16:43, 10 сентября 2026, ПАИ

Стартовала заявочная кампания 20-го сезона всероссийского чемпионата «Локобаскет – Школьная лига». Об этом ПАИ сообщили организаторы турнира.

К участию приглашаются школьные команды со всей страны, в том числе из Псковской области.

«Локобаскет – Школьная лига» – один из крупнейших детско-юношеских баскетбольных турниров в России. Соревнования проводятся среди команд общеобразовательных организаций.

Подать заявку на участие можно до 6 октября.