Стартовала заявочная кампания юбилейного сезона «Локобаскет – Школьная лига»
Стартовала заявочная кампания 20-го сезона всероссийского чемпионата «Локобаскет – Школьная лига». Об этом ПАИ сообщили организаторы турнира.
К участию приглашаются школьные команды со всей страны, в том числе из Псковской области.
«Локобаскет – Школьная лига» – один из крупнейших детско-юношеских баскетбольных турниров в России. Соревнования проводятся среди команд общеобразовательных организаций.
Подать заявку на участие можно до 6 октября.
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