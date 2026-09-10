«Луки-Энергия» прошла «Урал» в Кубке России

18:27, 10 сентября 2026, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на своём поле обыграл команду Первой лиги «Урал» со счётом 2:1 в четвёртом раунде «Пути регионов» Кубка России. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

На 17-й минуте игрок хозяев Николай Эджибия открыл счёт, а в начале второго тайма Джамал Дибиргаджиев удвоил преимущество великолукского коллектива. Уральцы отыграли один мяч лишь в компенсированное ко второму тайму время, забив гол с пенальти.

В пятом раунде Кубка России «Луки-Энергия» сыграет ещё с одной командой Первой лиги – с «Ленинградцем», который занимает 14-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона страны.