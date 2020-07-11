Всенощное бдение проходит в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)

18:00, 11 июля 2020, ПАИ

11 июля в 18:00 в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре началось всенощное бдение в праздник первоверховных апостолов Петра и Павла. Прямую трансляцию из обители ведёт пресс-служба Псковской епархии.

С расписанием трансляций богосложений, которые пройдут в монастыре 12 и 13 июля, можно ознакомиться здесь>>>

Прямые трансляции, организованные Псковской епархией, доступны на сайте Псковского агентства информации и в социальных сетях епархии.