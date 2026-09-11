Знаки туристской навигации установили в Куньинском округе

20:21, 11 сентября 2026, ПАИ

В Куньинском муниципальном округе установили знаки туристской навигации, сообщили ПАИ в министерстве туризма Псковской области.

Работы ведутся ежегодно в рамках государственной программы Псковской области «Развитие туризма в Псковской области».

«Это часть большой работы по развитию туристской инфраструктуры. Это сделано для того, чтобы каждый путешественник чувствовал себя уверенно на дорогах и успевал увидеть максимум интересного. Знаки помогают быстрее находить ключевые достопримечательности и маршруты, делают поездки комфортнее и безопаснее», – отметили в министерстве туризма.

Ранее сообщалось, что трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в реализации нового курса «Изборск и Печоры: история и культура» подписали в музее-заповеднике «Изборск».