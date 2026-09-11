Знаки туристской навигации установили в Куньинском округе
В Куньинском муниципальном округе установили знаки туристской навигации, сообщили ПАИ в министерстве туризма Псковской области.
Работы ведутся ежегодно в рамках государственной программы Псковской области «Развитие туризма в Псковской области».
«Это часть большой работы по развитию туристской инфраструктуры. Это сделано для того, чтобы каждый путешественник чувствовал себя уверенно на дорогах и успевал увидеть максимум интересного. Знаки помогают быстрее находить ключевые достопримечательности и маршруты, делают поездки комфортнее и безопаснее», – отметили в министерстве туризма.
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