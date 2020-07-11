Защитник ФК «Псков-747» Игорь Курбанов будет выступать за новороссийский «Черноморец»

18:33, 11 июля 2020, ПАИ

Защитник ФК «Псков-747» Игорь Курбанов подписал контракт с футбольным клубом «Черноморец» из Новороссийска, который будет выступать в южном дивизионе второй лиги ПФЛ.

Воспитанник псковской школы «Стрела» Курбанов на протяжении нескольких сезонов выступал за ФК «Псков-747». В первенстве ПФЛ он сыграл 158 матчей, забил 3 гола, в Кубке России провел 14 матчей, забил 1 гол.

Таким образом, расформированный клуб «Псков-747» покинули капитан Антон Шишаев и Андрей Почипов (оба отправились в ФК «Луки-Энергия»), Арсений Ягодкин (ФК «Носта», Новотроицк), Александр Коренблюм (предположительно ФК «Ростов»).