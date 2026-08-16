Псковская прыгунья Спиридонова выиграла Всероссийскую летнюю универсиаду
Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова стала победительницей Всероссийской летней универсиады по лёгкой атлетике, которая проходит в Саранске. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Псковичка показала результат 1,83 метра, обойдя по попыткам занявшую второе место Юлию Лыкову. Третье место заняла вице-чемпионка России Мария Кочанова. На этом турнире Спиридонова представляла Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта.
Напомним, что недавно Наталья Спиридонова выиграла командный чемпионат России. Следующий старт в этом сезоне для псковской спортсменки – Спартакиада народов России по лёгкой атлетике, которая пройдёт в Челябинске с 20 по 24 августа.
Великолучанин дважды отправил молдованина в нокдаун и вышел в четвертьфинал первенства Европы
World Archery разрешила российским лучникам выступать с национальным флагом и гимном
Представители Псковской области приняли участие в региональном семинаре баскетбольных судей и секретарей в Вологде