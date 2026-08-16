Великолукский «Экспресс» обыграл «Череповец» в ЮФЛ среди юношей до 15 лет

13:56, 16 августа 2026, ПАИ

Великолукский «Экспресс» на своём поле обыграл «Череповец» со счётом 2:1 в первом матче второго круга Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) Северо-Запад среди спортсменов до 15 лет. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В составе великолучан два гола во втором тайме забил Михаил Рыхлицкий. Кроме того, он мог оформить хет-трик, но не реализовал пенальти. Ранее Рыхлицкий отметился хет-триком в ворота калининградской «Балтики» на первенстве Северо-Западного федерального округа в Пскове. Для «Экспресса» это вторая победа в сезоне при одной ничьей и семи поражениях. Отметим, что старшая команда «Экспресса» сыграла с «Череповцом» вничью – 1:1.

В это же время в первом туре ЮФЛ после перерыва «Псков» в двух возрастах крупно проиграл «Балтике». Младшие юноши уступили со счётом 1:5, старшие – со счётом 0:5.

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