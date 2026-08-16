Российский боец Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе

10:01, 16 августа 2026, ПАИ

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев на турнире UFC 330, прошедшем в Филадельфии, одержал победу над ирландцем Ианом Мачадо Гэрри. Поединок завершился единогласным решением судей, и россиянин во второй раз защитил чемпионский пояс в полусредней весовой категории. Об этом пишет ТАСС.

34-летний Махачев довёл свою победную серию в UFC до 17 поединков, установив новый рекорд организации и превзойдя достижение бразильца Андерсона Сильвы. В активе россиянина 29 побед при одном поражении в ММА. В 2025 году он стал первым российским бойцом, завоевавшим титул чемпиона UFC в двух весовых категориях. До перехода в полусредний вес Махачев четыре раза защищал пояс в лёгком дивизионе, которым владел с октября 2022 года.

В ноябре прошлого года Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей и завоевал титул в полусреднем весе. Нынешняя победа стала для него первой защитой этого пояса. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и два поражения в ММА. Ирландец выступает в UFC с ноября 2021 года, провёл 12 боев в организации и одержал 10 побед. Единственное поражение до этого боя он потерпел в декабре 2024 года от казахстанского бойца Шавката Рахмонова – также единогласным решением судей.

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