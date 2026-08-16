World Archery разрешила российским лучникам выступать с национальным флагом и гимном

11:54, 16 августа 2026, ПАИ

Исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) на заседании 14 августа принял решение отменить все ограничения, ранее введённые в отношении российских спортсменов, команд и официальных лиц. Теперь лучники из России получили право участвовать в международных турнирах под эгидой организации со своими флагом и гимном. Об этом сообщает Российская федерация стрельбы из лука.

Основанием для пересмотра санкционной политики послужило решение исполкома Международного олимпийского комитета от 7 июля, подтвердившее, что прежние рекомендации МОК, ограничивавшие участие российских атлетов, более не применяются. Вслед за этим World Archery сняла запреты на использование национальной символики, действовавшие с 2022 года, что согласуется с аналогичным решением в отношении Беларуси, принятым ещё в мае.

Новые правила распространяются на соревнования, напрямую санкционируемые World Archery, включая этапы Кубка мира и чемпионаты мира. При этом возвращение российских лучников на международную арену по-прежнему будет зависеть от стандартных требований федерации – от соблюдения антидопинговых правил, а также от условий принимающей страны, действующего национального законодательства и визовых ограничений.

В то же время участие в турнирах под эгидой World Archery Europe остаётся в компетенции континентальной федерации, которая должна принять отдельное решение по данному вопросу. World Archery продолжит диалог с европейским подразделением по вопросам реализации этого решения.

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