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Спорт

Межрегиональный турнир по боксу «На берегах Великой» пройдёт в Пскове

Межрегиональный турнир по боксу «На берегах Великой» пройдёт в Пскове с 23 по 26 сентября. Об этом сообщается в группе псковского тренера Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Андрей Кокшаров

Соревнования пройдут среди юношей 15–16 лет, а также среди юниоров 17–18 лет. На этом турнире боксёры получат возможность выполнить разряд кандидата в мастера спорта.

23 и 24 сентября состоятся предварительные бои, 25 сентября – полуфинальные, а 26 сентября – финальные.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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