Межрегиональный турнир по боксу «На берегах Великой» пройдёт в Пскове

17:03, 16 августа 2026, ПАИ

Межрегиональный турнир по боксу «На берегах Великой» пройдёт в Пскове с 23 по 26 сентября. Об этом сообщается в группе псковского тренера Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования пройдут среди юношей 15–16 лет, а также среди юниоров 17–18 лет. На этом турнире боксёры получат возможность выполнить разряд кандидата в мастера спорта.

23 и 24 сентября состоятся предварительные бои, 25 сентября – полуфинальные, а 26 сентября – финальные.

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