Межрегиональный турнир по боксу «На берегах Великой» пройдёт в Пскове
Межрегиональный турнир по боксу «На берегах Великой» пройдёт в Пскове с 23 по 26 сентября. Об этом сообщается в группе псковского тренера Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте».
Соревнования пройдут среди юношей 15–16 лет, а также среди юниоров 17–18 лет. На этом турнире боксёры получат возможность выполнить разряд кандидата в мастера спорта.
23 и 24 сентября состоятся предварительные бои, 25 сентября – полуфинальные, а 26 сентября – финальные.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Великолучанин дважды отправил молдованина в нокдаун и вышел в четвертьфинал первенства Европы
World Archery разрешила российским лучникам выступать с национальным флагом и гимном
Представители Псковской области приняли участие в региональном семинаре баскетбольных судей и секретарей в Вологде