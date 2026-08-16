Представители Псковской области приняли участие в региональном семинаре баскетбольных судей и секретарей в Вологде

10:30, 16 августа 2026, ПАИ

Региональный семинар для судей и секретарей Северо-Западного федерального округа прошёл в Вологде. Мероприятие собрало 12 арбитров и четырёх комиссаров, которые будут работать на играх первенства России и Детско-юношеской баскетбольной лиги в следующем сезоне, сообщает Федерация баскетбола Псковской области.

В семинаре приняли участие представители коллегии баскетбольных судей Псковской области – Денис Гладченко, Татьяна Облецова, Ксения Назарова и Дмитрий Иванов.

Федерация баскетбола Псковской области поздравила своих коллег с успешным завершением семинара и пожелала им успешной работы в предстоящем сезоне.

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