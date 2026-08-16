Три лучника представят Псковскую область на Спартакиаде народов России
Три великолукских лучника представят Псковскую область на Спартакиаде народов России. Соревнования пройдут в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ПАИ.
Всего в соревнованиях примет участие 170 спортсменов из 35 регионов России. От Псковской области на турнир заявлены Ника Кондратюк и Илья Силаев в стрельбе из блочного лука, а также Сергей Шляпин – в стрельбе из классического лука.
18 августа пройдёт квалификационный раунд соревнований. Затем, 19 августа, пройдут матчи плей-офф. Медали будут разыграны 20 августа.
Илья Силаев в этом году выиграл чемпионат России в помещении. Ника Кондратюк заняла второе место на Кубке России, а также выиграла серебро чемпионата страны.
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