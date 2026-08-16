Три лучника представят Псковскую область на Спартакиаде народов России

15:57, 16 августа 2026, ПАИ

Три великолукских лучника представят Псковскую область на Спартакиаде народов России. Соревнования пройдут в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ПАИ.

Всего в соревнованиях примет участие 170 спортсменов из 35 регионов России. От Псковской области на турнир заявлены Ника Кондратюк и Илья Силаев в стрельбе из блочного лука, а также Сергей Шляпин – в стрельбе из классического лука.

18 августа пройдёт квалификационный раунд соревнований. Затем, 19 августа, пройдут матчи плей-офф. Медали будут разыграны 20 августа.

Илья Силаев в этом году выиграл чемпионат России в помещении. Ника Кондратюк заняла второе место на Кубке России, а также выиграла серебро чемпионата страны.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».