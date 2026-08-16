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Великолучанин дважды отправил молдованина в нокдаун и вышел в четвертьфинал первенства Европы

Великолукский боксёр Кирилл Коршаков вышел в четвертьфинал первенства Европы среди юношей до 19 лет в весе до 85 килограммов. Турнир проходит в сербской Лознице, сообщает корреспондент ПАИ.

Кирилл Коршаков. Фото: Федерация бокса России

В предварительном поединке великолучанин единогласным решением судей взял верх над Ильёй Илиади из Молдовы. На этих соревнования великолучан представляет сборную России.

Теперь Коршаков проведёт четвертьфинальный поединок против бронзового призёра Кубка мира по боксу среди юношей до 19 лет Зураба Одоладзе из Грузии. Бой пройдёт 18 августа.

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