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Нетрезвых водителей остановили в Псковском и Порховском районах

Водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, остановили сотрудники Госавтоинспекции в Псковском и Порховском районах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 июля около 18:00 на 3-м километре автодороги «Череха – Назимово» Псковского района полицейские остановили для проверки автомобиль «ВАЗ - 21013». Выяснилось, что им управлял 22-летний нетрезвый молодой человек.

В тот же день вечером в Порховском районе на 155-м километре автодороги «Новгород – Псков» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки «ГАЗ – 3110» для проверки документов водителя. За рулём находился нетрезвый 39-летний житель деревни Сосновый Бор Порховского района.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 УК РФ, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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