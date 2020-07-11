Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19

19:14, 11 июля 2020, ПАИ

Высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность гибели от тяжелых форм коронавирусной инфекции даже в том случае, если пациент не страдает от диабета или ожирения. Как пишет ТАСС, соответствующие выводы медиков из Китая опубликовал научный журнал Diabetologia.

«Наши наблюдения впервые показали, что повышенный уровень глюкозы в крови на момент госпитализации был сам по себе связан с повышенным риском гибели или развития осложнений, связанных с COVID-19. Мы рекомендуем проводить тесты на уровень сахара для каждого пациента, который попадает в больницы с коронавирусной инфекцией, даже в тех случаях, если они раньше не страдали от диабета», – отмечают исследователи.

После начала вспышки COVID-19 медики и биологи обнаружили, что возбудитель этой болезни SARS-CoV-2 значительно чаще поражает людей, которые страдают от диабета, ожирения, хронических болезней сердца, а также курильщиков.

В частности, ученые выяснили, что кардиологические проблемы повышали вероятность гибели пациентов от коронавирусной инфекции более чем в четыре раза, а ожирение и диабет – от трех до пяти раз.