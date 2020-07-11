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Общество

Звенящий звук зафиксировали в земной атмосфере

Волны, создающие резонансные явления в земной атмосфере, обнаружили учёные из Гавайского и Киотского университетов. Соответствующий доклад опубликован в Journal of the Atmospheric Sciences, пишет портал news.ru

Отмечается, что атмосферные волны довольно сильно отличаются от океанских, поскольку в воздухе действуют другие законы и явления.

Специалисты проанализировали сведения об атмосферных колебаниях за последние 40 лет: они выделили волны длиной более 5 тыс. км, частота которых составляла от 2 до 33 часов.

Оказалось, что волны проходили через атмосферу горизонтально и двигались по всему земному шару со скоростью, превышающей 700 миль в час (1,13 тыс. км/час), создавая резонанс, сравнимый с колокольным звоном.

Первым на подобные атмосферные резонансы обратил внимание французский физик и математик Пьер-Симон Лаплас в начале XIX века.

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