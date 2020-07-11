219 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

20:49, 11 июля 2020, ПАИ

219 983 человек в мире заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки, пишет ТАСС. Всего, по данным Всемирной организацией здравоохранения, в мире зарегистрировано 12 322 395 инфицированных по состоянию на 11:00 11 июля.

Число умерших увеличилось на 5 286, всего скончались более 556 тысяч человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 097 300. Далее следуют Бразилия (1 755 779), Индия (820 916), Россия (720 547), Перу (316 448), Чили (309 274), Великобритания (288 137), Мексика (282 283), Испания (253 908) и Иран (252 720).

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.