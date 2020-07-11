Правила пожарной безопасности разъяснили жителям Струг Красных

23:23, 11 июля 2020, ПАИ

Правила пожарной безопасности разъяснили жителям Струг Красных и деревни Углы в рамках профилактических операций «Лето» и «Отдых», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сотрудник отдела надзорной деятельности посетил 22 частных домовладения и 16 квартир. Внимание местных жителей обратили на необходимость уборки территорий приусадебных участков, а также участков, прилегающих к лесам. Также им напомнили правила поведения в лесах и местах отдыха на берегах водоемов.

Кроме этого, были распространены информационные листовки и буклеты. Проведен инструктаж работников двух лесозаготовительных организаций.