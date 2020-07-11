Учёные: При хронических болях плацебо может быть эффективнее обезболивающих

23:55, 11 июля 2020, ПАИ

Страдающие хроническими болями люди могут снизить их интенсивность воспользовавшись плацебо, оказывающим схожий с анальгетиками эффект. Как пишет ТАСС, к такому выводу пришли ученые Манчестерского университета (Великобритания).

В ходе исследования специалисты применили при хронических болях нейтральный крем, который они выдавали за специальное обезболивающее средство. К исследованию привлекли 60 пациентов с остеоартрозом и 79 – с фибромиалгией, заболеваниями, которые сопровождаются ощутимым болевым синдромом. А в контрольную группу входило 98 относительно здоровых людей.

Больным втирался нейтральный крем, который выполнял то «лечебные» функции, то открыто провозглашался недейственным.

Затем пациентам наносились легкие лазерные ожоги, имитирующие хронические боли. Далее специалисты просили оценить эффективность действия крема на «пораженные» участки тела, а также степень облегчения от проводимого «лечения».

Для усиления эффекта снижения интенсивности боли на испытуемых воздействовали вспышками света с частотой 10 Гц, что соответствовало частоте альфа-колебаний коры головного мозга. Ранее в ходе исследований было доказано анальгетическое воздействие колебаний альфа-волн, приносящих облегчение болей у пациентов и здоровых волонтеров.

Подобная методика была использована и через две недели.

Эффект от применения нейтрального крема оказался положительным. И пациенты, испытывающие боли, и волонтеры отмечали снижение интенсивности болей, а иногда и полное от них избавление.

Результаты исследования дают основание для пересмотра практики массивного применения анальгетиков, включая наркотические, добавили специалисты.