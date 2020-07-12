День российской почты отмечается сегодня

09:27, 12 июля 2020, ПАИ

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник работников почтовой связи — День российской почты.

Упоминания о почте встречаются в письменных памятниках тысячелетней давности, однако, государственная регулярная почтовая связь России ведёт своё начало с реформ Петра Великого. А первые почтовые ящики для сбора писем появились в Москве и Санкт-Петербурге в 1833 году, они были установлены в мелочных лавках и кондитерских. Железнодорожным транспортом почту впервые отправили в 1837 году — из Санкт-Петербурга в Царское Село. Впоследствии её стали перевозиться в специализированных почтовых вагонах и в специально оборудованных каютах пароходов. Изменились способы оплаты пересылки посылок и писем.

В 1857 году в России была выпущена первая почтовая марка, а почтовые карточки введены в обращение в 1872 году. Ещё через два года Россия стала одним из основателей Всемирного почтового союза.

В начале XX века для доставки почты стали активно использовать авиацию. Сначала так доставляли только служебную почту, а с 1922 года была введена платная пересылка частной простой и заказной корреспонденции.

Сейчас услуги почты предоставляются в более чем 40 тысячах отделений почтовой связи. Для перевозки почты используется свыше 450 почтовых вагонов, около 17 тысяч машин, более 360 авиарейсов.



Почтовики России ежегодно принимают, обрабатывают и доставляют более 2,5 миллиарда писем и около 140 миллионов посылок, а также более одного миллиарда экземпляров печатных изданий для 20 миллионов подписчиков. Объём транзакций, которые проходят через «Почту России» (пенсии, платежи и переводы), составляет 3,5 триллиона рублей в год.