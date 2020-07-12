Испытания первой в мире вакцины от коронавируса завершились в России

11:00, 12 июля 2020, ПАИ

Исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось, первая группа добровольцев будет выписана уже в среду, вторая - 20 июля, сообщил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщала, что 18 июня в Сеченовском университете начались клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», - рассказал Тарасов.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, что задачей данного этапа исследования было показать безопасность вакцины для здоровья человека, что и было сделано.



Добровольцы были разделены на две группы – первая получила одну дозу вакцины, вторая - две. Кроме повышения температуры тела в первые дни после вакцинации, у добровольцев не было выявлено никаких негативных реакций, все чувствуют себя отлично, подчеркнул Лукашев.

После выписки, которая планируется на 15 и 20 июля, за состоянием здоровья добровольцев установят наблюдение - медики оценят, как ведет себя их иммунитет. Дальнейший план разработки вакцины уже определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации с вирусом и возможностью масштабирования производства, пояснил Лукашев.

«На этом этапе была показана безопасность вакцины.... Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке», - подчеркнул Лукашев.

