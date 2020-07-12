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Общество

Инвентаризацию мхов провели в Полистовском заповеднике

Фото из Instagram Полистовского заповедника

Инвентаризацию мхов провели в Полистовском заповеднике. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника, этой работой занималась кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе в национальном парке «Угра» Виктория Телеганова.

В результате исследований разнообразия мхов в заповеднике и его охранной зоне обнаружено 138 видов мховш, в том числе 29 видов сфагновых (из них три вида отмечены только в охранной зоне) и 109 видов зелёных мхов (из них 16 отмечены только в охранной зоне).

Фото из Instagram Полистовского заповедника

Фото из Instagram Полистовского заповедника

 

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