«Охоту» на мак открыли в Псковской области

14:01, 12 июля 2020, ПАИ

10-19 июля в Псковской области проходит второй этап оперативно-профилактической операции «Мак-2020», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД России.

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области напоминает гражданам об ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ - виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух, а при более тяжком преступлении – до восьми лет) и административная ответственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей), а также за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5.1 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей или административный арест сроком до 15 суток).

«Обратите особое внимание на свои дачные участки. Нередко наркозависимые лица высаживают мак на чужих грядках, а затем приходят собирать «урожай». Практически все сорта мака содержат наркотические вещества. Будьте бдительными и законопослушными! Предупредите своих знакомых и соседей по дачным участкам.» - просят граждан сотрудники силовых структур.

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений можно сообщить по «телефону доверия» - (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49, телефону дежурной части Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области - (8112) 59-37-00.