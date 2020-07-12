Пушкиногорский и Пустошкинский районы отмечают 76-летие освобождения от фашистской оккупации

12:05, 12 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Пушкиногорского района с 76-й годовщиной освобождения от фашистской оккупации.

«12 июля – одна из дат, которая навечно вписана в историю Пушкиногорского района. 76 лет назад советские войска освободили его от фашистской оккупации. Ровно три года, с 1941 по 1944, на этих землях бесчинствовал враг, расстреливая и угоняя в плен местных жителей, сжигая дома, разрушая всё на своём пути. Свобода досталась Пушкиногорскому району ценой жизней тысяч людей.

Сегодня, в день годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков, мы вспоминаем мужество и отвагу всех, кто защищал родную землю на передовой и глубоко в тылу, кто всеми силами оказывал поддержку фронту, кто за Победу отдал самое дорогое – свою жизнь.

Мы должны сделать всё возможное, чтобы сохранить память о наших героических земляках и соотечественниках, и с благодарностью и уважением относиться к ныне живущим ветеранам. Это наш долг и обязанность.

От всего сердца поздравляю вас со знаменательной датой. Желаю всем жителям крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!» - обратился губернатор к пушкиногорцам.

В этот день глава Пушкиногорского района Александр Баранов возложил цветы на центральном воинском захоронении в Пушкинских Горах.

12 июля годовщину освобождения празднует и Пустошкинский район. «Долгих три года район был оккупирован фашистами. Оккупирован, но не сломлен: партизаны, подпольщики и мирные жители вели свою войну, уничтожая врага глубоко в тылу, - отметил глава региона. - Сегодня мы отмечаем день мужества и памяти всех, кто отдал свои жизни за свободу, за Победу. Здесь, в братских могилах и захоронениях Пустошки, остались лежать лучшие сыны и дочери Отечества. После изгнания врага с родных земель начался долгий период восстановления. Руками местных жителей район был поднят из руин. Постепенно отстраивались дома, возрождалось сельское хозяйство, на улицах снова звучал детский смех.

Победа досталась нам дорогой ценой. И святая обязанность всех ныне живущих – сохранить и передать потомкам эту память о подвигах и злодеяниях, которые были совершены в Пустошкинском районе во время Великой Отечественной войны.

От всей души желаю каждому из вас счастья, мира, благополучия и добра! С праздником!»

Пустошкинская газета «Вперёд» сообщает, что в церемонии возложения цветов к обелиску воинам-освободителям в Пустошке приняли участие глава администрации района Светлана Василькова, глава администрации города Александр Тарбёнок, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, депутат районного Собрания депутатов Дмитрий Бугряков, председатель районного совета ветеранов войны и труда Тамара Привалова.

Затем делегация официальных лиц отправилась на воинское захоронение, где также были возложены цветы. В полдень на Сергейцевском воинском захоронении состоится церемония открытия мемориала после очередного этапа реконструкции.