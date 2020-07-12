36 человек умерли от коронавируса в Псковской области

11:28, 12 июля 2020, ПАИ

До 36 человек возросло количество умерших от коронавируса в Псковской области. За прошедшие сутки умерли ещё два человека. Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф.

Сообщения об умерших от COVID-19 в регионе теперь поступают практически каждый день. Ранее губернатор Михаил Ведерников сообщал, что статистика по смертности от коронавируса в Псковской области может увеличиваться в ближайшие дни.

«В эти дни приходят отчёты патологоанатомов по людям, которые умерли от заболевания коронавирусной инфекцией на пике её распространения», - пояснил Михаил Ведерников.