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Общество

Каждый пятый житель Псковской области считает себя рыбаком

Какой рыбак не похвастается своим уловом. Фото Николая Бесклёвного.

В Псковской области около одной тысячи человек занимаются рыболовным промыслом, несколько сотен работают на рыбоперерабатывающих предприятиях, десятки научных сотрудников и инспекторов рыбоохраны следят за состоянием водной среды и их обитателями. 12 июля они отмечают свой профессиональный праздник. Своим праздником это  день считает  большой отряд рыболовов-любителей.  В него входит каждый пятый житель нашего региона, сообщил рыболов-любитель - обозреватель Псковского агентства информации Николай Бесклёвный.  

В этом году официальных массовых мероприятий, посвященных Дню рыбака, в Псковской области не будет, и праздник пройдет без традиционных концертов с широкими застольями. 

«Но уха будет обязательно! Только на этот раз переместится она из больших котлов в котелки размером поменьше. Можно с уверенностью говорить о том, что в эти выходные во многих сотнях походных котелков будет кипеть вкусная наваристая уха из свежей псковской рыбы», - отметил Николай Бесклёвный, а также сообщил, что этим летом рыболовов-любителей радует судак в  Раскопельском заливе Чудского озера.

Как ловится в этом году хищная вкусная рыба в Псково-Чудском водоеме, подробнее читайте в материале «Как ловится судак в Раскопельском заливе Чудского озера» >>>

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