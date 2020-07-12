Каждый пятый житель Псковской области считает себя рыбаком

11:51, 12 июля 2020, ПАИ

В Псковской области около одной тысячи человек занимаются рыболовным промыслом, несколько сотен работают на рыбоперерабатывающих предприятиях, десятки научных сотрудников и инспекторов рыбоохраны следят за состоянием водной среды и их обитателями. 12 июля они отмечают свой профессиональный праздник. Своим праздником это день считает большой отряд рыболовов-любителей. В него входит каждый пятый житель нашего региона, сообщил рыболов-любитель - обозреватель Псковского агентства информации Николай Бесклёвный.

В этом году официальных массовых мероприятий, посвященных Дню рыбака, в Псковской области не будет, и праздник пройдет без традиционных концертов с широкими застольями.

«Но уха будет обязательно! Только на этот раз переместится она из больших котлов в котелки размером поменьше. Можно с уверенностью говорить о том, что в эти выходные во многих сотнях походных котелков будет кипеть вкусная наваристая уха из свежей псковской рыбы», - отметил Николай Бесклёвный, а также сообщил, что этим летом рыболовов-любителей радует судак в Раскопельском заливе Чудского озера.

Как ловится в этом году хищная вкусная рыба в Псково-Чудском водоеме, подробнее читайте в материале «Как ловится судак в Раскопельском заливе Чудского озера» >>>