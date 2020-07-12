15-летний житель Петербурга на мопеде попал в ДТП в Псковской области

14:24, 12 июля 2020, ПАИ

11 июля около 13:15 на автодороге у деревни Заболотье Новосокольнического района 15-летний водитель мопеда Racer, житель Санкт-Петербурга не справился с управлением и врезался в автомобиль Volkswagen Polo под управлением 37-летней женщины.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель мопеда получил закрытую черепно-мозговую травму, вывих левого плеча, перелом обеих костей правого предплечья.