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Общество

Вторая волна коронавируса зависит от трёх факторов

Возникновение второй волны коронавируса зависит от трёх факторов, заявил главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

«Динамика развития эпидемии, в том числе возможный новый подъем заболеваемости - так называемая «вторая волна», зависит от трех простых факторов - наличия источника инфекции (больные люди), наличия восприимчивого организма (здоровые, еще не болевшие люди) и условий для передачи инфекции от одних другим, - цитирует Чуланова "Российская газета". - Соблюдение мер профилактики воздушно-капельных инфекций - ношение масок, частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции, изоляция заболевших, - позволяют затормозить развитие эпидемии и предотвратить возникновение второй волны. Поэтому ответственное отношение каждого к себе и близким, использование масок, является реальным вкладом в борьбе с болезнью».

Чуланов также прокомментировал нынешнюю ситуацию: снижение заболеваемости новой инфекцией, отметив, что до окончательной победы над коронавирусом нужно не расслабляться и продолжать соблюдать противоэпидемические правила.

«Благодаря предпринятым карантинным мерам, мерам профилактики распространения коронавируса нам удалось значительно снизить заболеваемость и обратить развитие эпидемии вспять. Но это можно назвать небольшой победой в одном сражении - война еще не закончена, - сказал Чуланов. - Пока мы ежедневно регистрируем много новых случаев, в некоторых регионах даже сохраняется рост заболеваемости, а это значит что сохраняется риск распространения инфекции. Для того, чтобы закрепить положительную динамику, нужно продолжать соблюдать простые правила профилактики передачи инфекции, главным из которых является использование масок в общественных местах».

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