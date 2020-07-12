Вторая волна коронавируса зависит от трёх факторов

17:06, 12 июля 2020, ПАИ

Возникновение второй волны коронавируса зависит от трёх факторов, заявил главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

«Динамика развития эпидемии, в том числе возможный новый подъем заболеваемости - так называемая «вторая волна», зависит от трех простых факторов - наличия источника инфекции (больные люди), наличия восприимчивого организма (здоровые, еще не болевшие люди) и условий для передачи инфекции от одних другим, - цитирует Чуланова "Российская газета". - Соблюдение мер профилактики воздушно-капельных инфекций - ношение масок, частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции, изоляция заболевших, - позволяют затормозить развитие эпидемии и предотвратить возникновение второй волны. Поэтому ответственное отношение каждого к себе и близким, использование масок, является реальным вкладом в борьбе с болезнью».

Чуланов также прокомментировал нынешнюю ситуацию: снижение заболеваемости новой инфекцией, отметив, что до окончательной победы над коронавирусом нужно не расслабляться и продолжать соблюдать противоэпидемические правила.

«Благодаря предпринятым карантинным мерам, мерам профилактики распространения коронавируса нам удалось значительно снизить заболеваемость и обратить развитие эпидемии вспять. Но это можно назвать небольшой победой в одном сражении - война еще не закончена, - сказал Чуланов. - Пока мы ежедневно регистрируем много новых случаев, в некоторых регионах даже сохраняется рост заболеваемости, а это значит что сохраняется риск распространения инфекции. Для того, чтобы закрепить положительную динамику, нужно продолжать соблюдать простые правила профилактики передачи инфекции, главным из которых является использование масок в общественных местах».