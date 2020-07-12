События из истории Псковской области вошли в аудиогид для путешествующих из Петербурга в Москву

17:23, 12 июля 2020, ПАИ

События из истории Псковской области вошли в аудиогид для путешествующих из Санкт-Петербурга в Москву по трассе М-11 «Нева». Новый проект получил название «Нам по пути», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В проект вошли восемь аудиогидов, благодаря которым путешественники узнают о знаковых достопримечательностях, людях и важнейших исторических событиях, сыгравших ключевую роль в развитии Ленинградской и Псковской областей, Республики Карелия.

Воспользоваться аудиогидами можно бесплатно. Они доступны на платформе izi.TRAVEL до 20 июля.