0
20:00
Начался подсчёт голосов на выборах главы Печорского района
18:17
Сильный западный ветер вновь ожидается в Псковской области
17:23
События из истории Псковской области вошли в аудиогид для путешествующих из Петербурга в Москву
16:23
Таймлапс с кометой NEOWISE над Снетогорским монастырём записал астроном из Пскова
14:03
ФОТОФАКТ: Братия Псково-Печерского монастыря голосует на выборах главы района
13:26
69% подписчиков «Псковских новостей» хотят видеть мост между Плоской и Высокой башней
13:07
Немецкая зенитная пушка Flak стала новым экспонатом «Линии Сталина»
Еще новости
Общество

Псковские лётчики на «Аллигаторах» победили в соревнованиях «Авиадартс-2020»

Вертолёт Ка-52

Лётчики из Псковской области на боевых вертолётах Ка-52 («Аллигатор») победили в соревнованиях «Авиадартс-2020», которые проходили на аэродроме Дягилево в Рязани. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На аэродроме Дягилево в Рязани прошла торжественная церемония закрытия всеармейского этапа конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2020», в ходе которой были подведены итоги соревнований в семи номинациях.

«Победителями в истребительной авиации стали летчики из Забайкальского края на самолетах Су-30СМ, в бомбардировочной авиации - экипаж Су-34 из Хабаровского края, в штурмовой авиации – пара Су-25СМЗ из Краснодарского края, в дальней авиации – экипаж Ту-22МЗ из Калужской области, в военно-транспортной авиации – экипажи Ил-76 из Тверской области, в армейской авиации на боевых вертолетах – летчики на Ка-52 из Псковской области и в армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах – экипажи Ми-8АМТШ из Краснодарского края», - говорится в сообщении Минобороны.

В рамках конкурса общекомандный зачет выиграла команда Южного военного округа, которая завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды во всех номинациях. Переходящий кубок всеармейского конкурса «Авиадартс-2020» вручен командующему объединением ВВС и ПВО южного военного округа генерал-майору Николаю Гостеву.

Всего в конкурсе приняли участие 54 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации Воздушно-космических сил.

Международный этап пройдет в период с 23 августа по 5 сентября 2020 года в Рязанской области в рамках Армейских международных игр.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Начался подсчёт голосов на выборах главы Печорского района
12 июля 2020
Начался подсчёт голосов на выборах главы Печорского района
Сильный западный ветер вновь ожидается в Псковской области
12 июля 2020
Сильный западный ветер вновь ожидается в Псковской области
События из истории Псковской области вошли в аудиогид для путешествующих из Петербурга в Москву
12 июля 2020
События из истории Псковской области вошли в аудиогид для путешествующих из Петербурга в Москву
Таймлапс с кометой NEOWISE над Снетогорским монастырём записал астроном из Пскова
12 июля 2020
Таймлапс с кометой NEOWISE над Снетогорским монастырём записал астроном из Пскова
ФОТОФАКТ: Братия Псково-Печерского монастыря голосует на выборах главы района
12 июля 2020
ФОТОФАКТ: Братия Псково-Печерского монастыря голосует на выборах главы района
69% подписчиков «Псковских новостей» хотят видеть мост между Плоской и Высокой башней
12 июля 2020
69% подписчиков «Псковских новостей» хотят видеть мост между Плоской и Высокой башней
Немецкая зенитная пушка Flak стала новым экспонатом «Линии Сталина»
12 июля 2020
Немецкая зенитная пушка Flak стала новым экспонатом «Линии Сталина»
9,37% достигла явка на выборах в Печорском районе
12 июля 2020
9,37% достигла явка на выборах в Печорском районе

Идет загрузка...