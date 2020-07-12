Книгу австралийца о Юрии Спегальском представят в Изборске

22:39, 12 июля 2020, ПАИ

14 июля Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» совместно с Государственным историко-архитектурным и природно-ландшафтным музеем-заповедником «Изборск» (Псковская область) проведут презентацию русскоязычного издания книги «Отверженный провидец. Юрий Павлович Спегальский и восстановление Пскова» австралийского исследователя Ларри В. Котрена. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике.

Презентация пройдёт в музее-заповеднике «Изборск» с минимальным доступом зрителей и соблюдением норм установленных Роспотребнадзором. После проведения мероприятия презентация будет доступна в формате видео на официальном сайте музея-памятника «Исаакиевский собор» и музея-заповедника «Изборск».

Жизнь и судьба псковского архитектора и реставратора в 1980-е годы привлекла внимание русиста из Южной Австралии. Более четверти века он работал над монументальной творческой биографией Спегальского.