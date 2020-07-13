Рост цен на анальгин фиксируют в России

07:17, 13 июля 2020, ПАИ

Средняя цена на анальгин российского производства в июне выросла на 26,5% относительно того же месяца год назад. Как пишет газета «Известия», это следует из данных Единой межведомственной информационной системы.

В июне прошлого года 10 таблеток дозировкой 500 мг стоили в среднем 14 рублей, а теперь такая пачка обойдётся в 17 рублей.

В зависимости от препарата и производителя анальгин подорожал до 38%, зафиксировали аналитики DSM Group. Так, больше всех выросли в цене упаковка анальгина с 10 таблетками производителя «Медисорб» и с 20 таблетками от компании «Авексима» — на 38%, до 14 и до 65 рублей соответственно.

За год средняя цена анальгина выросла на 38,5%, добавил сервис «Мегаптека.ру».