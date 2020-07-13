0
11:44
Глава Печорского района Сергей Тарасик намерен сразу приступить к работе
11:28
В шести муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика по коронавирусу
11:08
Еще 34 человека выздоровели после коронавируса в Псковской области
11:04
12 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки
10:58
«Гордимся нашей молодежью»: псковские пенсионеры благодарят волонтеров за помощь на самоизоляции
10:31
Что нельзя и что нужно делать в День двенадцати апостолов 13 июля
10:00
Литургия в День ангела Иоанна Крестьянкина началась в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Еще новости
Общество

Программу по переводу транспорта с бензина на газ планируют расширить на всю Россию

Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ может распространиться по всей России, сообщил заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын в интервью «Российской газете».

«Сейчас много обращений от регионов с просьбой добавить их в эту программу, – отметил он. – У нас пачки писем от губернаторов. Мы подготовили предложение расширить программу на всю Россию. Но тогда дополнительно на каждый год нужно еще около 15 млрд рублей к 4,2 млрд, которые уже заложены до 2024 года, то есть еще 60 млрд. Отправили наши расчеты в правительство, ждем ответа».

Программа в регионах предполагает финансирование со стороны государства, включающее скидку в две трети от стоимости переоборудования легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. При этом «Газпром» предложил в этих субъектах за счет своих маркетинговых программ добавить еще 30% скидки. Переоборудование обойдется в 5% от стоимости.

«Для таксиста, который в день заправляет машину на 1,5 тыс. рублей, после перевода на газ сумма составит 500-600 рублей. На наш взгляд, 1 тыс. рублей в день – серьезная экономия», – добавил замминистра.

В настоящее время 60-65% всей инфраструктуры для газового транспорта сосредоточены в 27 регионах, которые вошли в эту программу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Глава Печорского района Сергей Тарасик намерен сразу приступить к работе
13 июля 2020
Глава Печорского района Сергей Тарасик намерен сразу приступить к работе
В шести муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика по коронавирусу
13 июля 2020
В шести муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика по коронавирусу
Еще 34 человека выздоровели после коронавируса в Псковской области
13 июля 2020
Еще 34 человека выздоровели после коронавируса в Псковской области
12 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки
13 июля 2020
12 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки
«Гордимся нашей молодежью»: псковские пенсионеры благодарят волонтеров за помощь на самоизоляции
13 июля 2020
«Гордимся нашей молодежью»: псковские пенсионеры благодарят волонтеров за помощь на самоизоляции
Что нельзя и что нужно делать в День двенадцати апостолов 13 июля
13 июля 2020
Что нельзя и что нужно делать в День двенадцати апостолов 13 июля
Литургия в День ангела Иоанна Крестьянкина началась в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
13 июля 2020
Литургия в День ангела Иоанна Крестьянкина началась в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Тарас Антал: Совместно с «Титан-Полимером» мы формируем основу для образовательного и научного взаимодействия
13 июля 2020
Тарас Антал: Совместно с «Титан-Полимером» мы формируем основу для образовательного и научного взаимодействия

Идет загрузка...