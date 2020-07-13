Программу по переводу транспорта с бензина на газ планируют расширить на всю Россию

07:47, 13 июля 2020, ПАИ

Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ может распространиться по всей России, сообщил заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын в интервью «Российской газете».

«Сейчас много обращений от регионов с просьбой добавить их в эту программу, – отметил он. – У нас пачки писем от губернаторов. Мы подготовили предложение расширить программу на всю Россию. Но тогда дополнительно на каждый год нужно еще около 15 млрд рублей к 4,2 млрд, которые уже заложены до 2024 года, то есть еще 60 млрд. Отправили наши расчеты в правительство, ждем ответа».

Программа в регионах предполагает финансирование со стороны государства, включающее скидку в две трети от стоимости переоборудования легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. При этом «Газпром» предложил в этих субъектах за счет своих маркетинговых программ добавить еще 30% скидки. Переоборудование обойдется в 5% от стоимости.

«Для таксиста, который в день заправляет машину на 1,5 тыс. рублей, после перевода на газ сумма составит 500-600 рублей. На наш взгляд, 1 тыс. рублей в день – серьезная экономия», – добавил замминистра.

В настоящее время 60-65% всей инфраструктуры для газового транспорта сосредоточены в 27 регионах, которые вошли в эту программу.