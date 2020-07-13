Освободившийся из мест лишения свободы мужчина сгорел в Плюсском районе

08:51, 13 июля 2020, ПАИ

31-летний мужчина погиб при пожаре в своей квартире в посёлке Заплюсье, пишет районной газета «Плюсский край».

Пожар произошел в ночь на 13 июля в доме № 6 на улице Римского-Корсакова из-за неосторожного обращения с огнём собственника жилиза при курении. Соседние квартиры не пострадали.

Очевидцы рассказали, что около недели назад мужчина освободился из мест лишения свободы, последние дни выпивал спиртные напитки.

Для ликвидации возгорания привлекался боевой расчет ПЧ-24: 2 единицы техники и 5 человек.