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Нетрезвый водитель скутера столкнулся с «Мерседесом» в Плюсском районе

Нетрезвый 35-летний водитель скутера «Сузуки» из Санкт-Петербурга столкнулся с автомобилем «Мерседес» в Плюсском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 июля около 18:00 на дороге «Санкт-Петербург - Невель» в деревне Заполье Плюсского района, Водителя скутера госпитализировали. 

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

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