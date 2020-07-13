Продавцу наркотиков из Белоруссии грозит 20 лет колонии в Псковской области

09:00, 13 июля 2020, ПАИ

Продавцу наркотиков из Белоруссии грозит 20 лет колонии в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре региона.

Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении 41 преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в крупном размере организованной группой).

Летом 2019 года мужчина вступил в организованную преступную группу по сбыту наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом с использованием интернет-магазина на сайте «Гидра». По указанию других участников группы он помещал наркотики в тайники – «закладки».

В результате проведенных оперативно-розыскной мероприятий и следственных действий установлено 39 подготовленных им «закладок» с наркотиками, кроме того, более 80 граммов наркотиков, предназначавшихся для дальнейшего сбыта, изъяты по месту жительства обвиняемого и в использовавшемся им автомобиле.

Санкция ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Уголовное дело направлено в Псковской городской суд для рассмотрения по существу.