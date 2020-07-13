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Общество

Венгрия первой в Евросоюзе откроет границы для России

Россия вошла в число государств так называемой «желтой» зоны – согласно решению венгерских эпидемиологических властей, сообщается на официальной странице в Facebook посольства этой страны в России. Это означает, что с 15 июля 2020 года россияне (в отличие от граждан государств «красной» зоны) смогут посещать Венгрию, но при соблюдении некоторых условий.

Путь в эту европейскую страну открыт тем, кто предъявит документы, подтверждающие отрицательные тесты на наличие коронавируса. Граждане Венгрии, приезжающие из России, и члены их семей, а также лица, не являющиеся гражданами Венгрии, обязаны пройти медицинское обследование после въезда на территорию страны. Если нет подозрения на коронавирус, требуется обязательный карантин на 14 дней.

Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке. Иностранным гражданам с подозрением на коронавирус откажут во въезде.

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