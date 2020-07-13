Дачный дом и три бани горели в Псковской области в выходные

10:16, 13 июля 2020, ПАИ

В Псковской области в выходные горели дачный дом и три бани. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 11 июля в 22:55 произошёл пожар в деревне Самухново Палкинского района. В дачном доме размером 12 на 4 метра огнём повреждена кровля на площади три квадратных метра. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Предположительная причина пожара – неисправность печного отопления.

В этот же день в 16:43 сгорела баня в деревне Шульгино Дедовичского района. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и шесть человек. Причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Ещё одна баня горела 11 июля в деревне Ивчиха Пустошкинского района. В бане огнём повреждён потолок на площади два квадратных метра. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Кроме того, в этот же день из-за неосторожного обращения с огнём неустановленного лица сгорела баня в деревне Люцково Опочецкого района.

Ещё один пожар произошёл 13 июля в 4:11 в деревне Блошно Дновского района. В бане размером 3 на 4 метра огнём повреждена кровля на площади 5 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Предварительная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.