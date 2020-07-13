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Спиртное украл молодой человек из магазина в Великих Луках

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже алкоголя 19-летнего жителя Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

12 июля в магазине на улице Клевцова молодой человек украл спиртные напитки, после чего персонал нажал кнопку тревожной сигнализации. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», которые и задержали подозреваемого.

Великолучанина передали в территориальный отдел полиции, добавили в ведомстве.

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