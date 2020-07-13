«Гордимся нашей молодежью»: псковские пенсионеры благодарят волонтеров за помощь на самоизоляции

10:58, 13 июля 2020, ПАИ

Несколько месяцев, которые продолжался обязательный режим самоизоляции для пожилых людей, волонтеры Псковской области доставляли пенсионерам продукты, лекарства, помогали оплачивать счета. В адрес добровольцев Общероссийского народного фронта пришло сообщение от семьи пенсионеров из Пскова.

«От всей души выражаем большую благодарность региональному координатору «молодежки» ОНФ Анне Смирновой и всем волонтерам, которые обеспечивают нас продуктами питания и лекарственными средствами с первого дня нашей самоизоляции», - написали 83-летние псковичи Виталий Григорьевич и Таисия Николаевна.

«Горды тем, что у нас такая молодежь. Спасибо вам огромное за чуткое и доброе отношение к нам, ребята», - поблагодарили пожилые жители Пскова.

В Псковской области режим самоизоляции для пенсионеров теперь носит рекомендательный характер.