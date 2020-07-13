Около 85 тысяч лишился доверившийся мошеннику пскович
84 тысячи рублей лишился доверившийся дистанционному мошеннику 38-летний житель Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
9 июля псковичу позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения незаконной транзакции денег он украл деньги потерпевшего.
По такой же схеме 9 июля лишилась 80 тысяч рублей 39-летняя псковичка. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.