Ревнивая псковичка воткнула нож в спину и ягодицу сожителя

11:44, 13 июля 2020, ПАИ

21-летнюю жительницу Пскова отправили на скамью подсудимых из-за поножовщины в общежитии, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

4 июня около 7:00 девушка выпивала спиртное на кухне общежития, расположенного в доме № 98 на улице Инженерной в Пскове. Там она и поссорилась с сожителем на почве ревности. В ходе конфликта девушка взяла кухонный нож и шесть раз ударила им потерпевшего, который стоял к ней спиной.

Парень получил ранения задней поверхности грудной клетки, левой ягодицы, левого плечевого сустава и нижней трети правого плеча. Травмы повлекли лёгкий вред здоровью.

Девушке предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – два года лишения свободы. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.